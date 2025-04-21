Курс валют на 21 квітня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3955 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,39 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,99 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,62-41,05 грн, євро за 47,40-46,55грн, злотий за 11,20-10,30 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 40,95-41,10 грн, євро - за 46,80-47,05 грн, злотий за 10,75-10,90 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,29-41,32 грн/дол. та 46,97-46,99 грн/євро.

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Доповнення

Кабінет міністрів планує залучити 84 млн доларів від Світового банку в межах проекту НОPE для реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей". Кошти планується витратити на компенсації у межах "єВідновлення".