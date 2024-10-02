Курс валют на 2 октября: доллар несущественно поднялся в цене

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2476 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,24 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,71 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,06 у банка

Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,90 грн в банках.



В обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,50 грн, а евро - по 46,05-46,25 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 41,27 - 41,29 грн/долл. для доллара и 45,70-45,71 грн/евро для евро.



Напомним

Кабинет министров перераспределил между местными бюджетами почти 4,5 млрд гривен субвенции на реализацию проектов по восстановлению Украины.