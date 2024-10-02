Курс валют на 2 жовтня: долар несуттєво піднявся у ціні
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2476 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки. Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,06 у банках, євро - купити за 46,45 грн, продати за 45,90 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2476 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,24 грн/дол.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,71 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,06 у банка
- Євро можна купити за 46,45 грн, а продати за 45,90 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,42−41,50 грн, а євро — за 46,05–46,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,27 − 41,29 грн/дол. для долара та 45,70−45,71 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Кабінет міністрів перерозподілив між місцевими бюджетами майже 4,5 млрд гривень субвенції на реалізацію проектів з відновлення України.