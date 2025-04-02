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Курс валют на 2 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 6701 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3730 грн/долл., укрепив ее на 5 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,10 грн.

Курс валют на 2 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3730 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,60 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,10 грн, а евро по 45,15-44,60 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,30 грн, а евро - по 44,80-45,05 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,25-41,29, грн/долл. и 44,50-44,53 грн/евро.

        НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"01.04.25, 22:00 • 12473 просмотра

        Дополнение

        Национальный банк Украины вчера, 1 апреля, устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,4228 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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