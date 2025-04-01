НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"
Киев • УНН
Нацбанк Украины решил не продлевать регуляторные ограничения на исходящие P2P переводы по счетам физлиц. Решение принято благодаря совместным решениям по минимизации противоправной деятельности.
Национальный банк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физических лиц, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
По данным НБУ, указанные ограничения стимулировали наработку комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, как за счет законодательных изменений, так и через саморегулирование рынка, путем подписания соответствующего Меморандума.
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За время действия регуляторных ограничений:
- был принят и начал действовать Закон Украины от 08.10.2024 № 3994-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг” на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов до нарушителей платежного законодательства;
- был разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и предоставители платежных услуг, имеющие лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов;
- банки и небанковские предоставители платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;
- со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем. К примеру, Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть, которая насчитывала более четырех тысяч человек-дропов;
- Национальный банк наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.
В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился вследствие введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, которая обратила внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карточек, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась
Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости будет принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.
Справочно
В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.
Подписанты Меморандума обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного риск-ориентированного подхода. То есть лимиты не устанавливают на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных предоставителем платежных услуг согласно требованиям постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 (с изменениями).
Предоставители платежных услуг, подписавшие Меморандум, обязуются установить лимиты (которые также распространяются на переводы по реквизитам IBAN) на операции клиентов без документально подтвержденного дохода.
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