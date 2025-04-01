НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"

Национальный банк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физических лиц, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

По данным НБУ, указанные ограничения стимулировали наработку комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, как за счет законодательных изменений, так и через саморегулирование рынка, путем подписания соответствующего Меморандума.

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За время действия регуляторных ограничений:

был принят и начал действовать Закон Украины от 08.10.2024 № 3994-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг” на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов до нарушителей платежного законодательства;

был разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и предоставители платежных услуг, имеющие лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов;

банки и небанковские предоставители платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем. К примеру, Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть, которая насчитывала более четырех тысяч человек-дропов;

Национальный банк наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.

В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился вследствие введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, которая обратила внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карточек, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась - говорится в сообщении.

Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости будет принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.

Справочно

В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Подписанты Меморандума обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного риск-ориентированного подхода. То есть лимиты не устанавливают на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных предоставителем платежных услуг согласно требованиям постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 (с изменениями).

Предоставители платежных услуг, подписавшие Меморандум, обязуются установить лимиты (которые также распространяются на переводы по реквизитам IBAN) на операции клиентов без документально подтвержденного дохода.

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