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НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"

Киев • УНН

 • 12473 просмотра

Нацбанк Украины решил не продлевать регуляторные ограничения на исходящие P2P переводы по счетам физлиц. Решение принято благодаря совместным решениям по минимизации противоправной деятельности.

НБУ отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту"

Национальный банк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физических лиц, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

По данным НБУ, указанные ограничения стимулировали наработку комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, как за счет законодательных изменений, так и через саморегулирование рынка, путем подписания соответствующего Меморандума.

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине11.12.24, 12:52 • 114417 просмотров

За время действия регуляторных ограничений:

  • был принят и начал действовать Закон Украины от 08.10.2024 № 3994-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг” на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов до нарушителей платежного законодательства;
    • был разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и предоставители платежных услуг, имеющие лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов;
      • банки и небанковские предоставители платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;
        • со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем. К примеру, Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть, которая насчитывала более четырех тысяч человек-дропов;
          • Национальный банк наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.

            В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился вследствие введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, которая обратила внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карточек, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась 

            - говорится в сообщении.

            Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости будет принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.

            Справочно

            В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

            Подписанты Меморандума обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного риск-ориентированного подхода. То есть лимиты не устанавливают на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных предоставителем платежных услуг согласно требованиям постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 (с изменениями).

            Предоставители платежных услуг, подписавшие Меморандум, обязуются установить лимиты (которые также распространяются на переводы по реквизитам IBAN) на операции клиентов без документально подтвержденного дохода.

            Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами23.05.24, 19:22 • 14768 просмотров

            Антонина Туманова

            Антонина Туманова

            Экономикаполитика
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