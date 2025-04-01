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НБУ скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів "з карти на карту"

Київ • УНН

 • 12473 перегляди

Нацбанк України вирішив не продовжувати регуляторні обмеження на вихідні P2P перекази за рахунками фізосіб. Рішення прийняте завдяки спільним рішенням щодо мінімізації протиправної діяльності.

НБУ скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів "з карти на карту"

Національний банк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб, передає УНН із посиланням на НБУ.

Деталі

За даними НБУ, зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму.

Обмеження на перекази до 50 тис. грн: експерт пояснив, як це змінить фінансові операції в Україні11.12.24, 12:52 • 114417 переглядiв

За час дії регуляторних обмежень:

  • був ухвалений та почав діяти Закон України від 08.10.2024 № 3994-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг” на основі законопроєкту № 11043, яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;
    • був розроблений та підписаний за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків, які обслуговують роздрібних клієнтів, та надавачі платіжних послуг, які мають ліцензію на ведення розрахункових рахунків роздрібних клієнтів;
      • банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій НБУ;
        • з боку правоохоронних органів ведеться активна робота щодо виявлення та припинення злочинних схем. До прикладу, Бюро економічної безпеки нещодавно викрило мережу, яка нараховувала понад чотири тисячі осіб-дропів;
          • Національний банк напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Пропозиція буде надіслана відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

            Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася 

            - йдеться у повідомленні.

            Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата.

            Довідково

            У грудні 2024 року українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

            Підписанти Меморандуму зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого ризик-орієнтованого підходу. Тобто ліміти не встановлюють на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 (зі змінами).

            Надавачі платіжних послуг, які підписали Меморандум, зобов’язуються встановити ліміти (які також поширюються на перекази за реквізитами IBAN) на операції клієнтів без документально підтвердженого доходу.

            Не більше 100 000 грн і 30 транзакцій на місяць: НБУ обмежить вихідні перекази між фізособами23.05.24, 19:22 • 14768 переглядiв

            Антоніна Туманова

            Антоніна Туманова

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