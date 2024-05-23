Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person). Об этом сообщили представителям медиа в НБУ, передает УНН со ссылкой на LIGA.net.

Детали

Планируется, что лимиты на исходящие P2P-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничение, которое будет базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

«Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", - отметил на встрече со СМИ заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карты физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные для этого. Затем через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен за день.

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С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов P2P-переводов по системе, а также рост количества карт, с которых осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов. В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ о выявленных дропах (людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) - это более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.

Так, по оценкам аналитиков CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 млрд грн в год из-за схем с НДС, контрафакта, серого рынка подакцизных товаров, заработных плат «в конвертах» и тому подобное.

"Если эти люди сознательно передают свои персональные данные по картам для незаконной деятельности, то скажите, чем они отличаются от, например, наркокурьеров", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

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В перспективе после изменения законодательства возможно создание реестров карт, которые использовали для таких карт с подобными операциями.

Также в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования по наличию уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.