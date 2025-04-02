Курс валют на 2 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3730 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,70-41,10 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3730 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,60 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:
- у банках долар торгується за курсом 41,70-41,10 грн, а євро за 45,15-44,60 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,30 грн, а євро - за 44,80-45,05 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,25-41,29, грн/дол. та 44,50-44,53 грн/євро.
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Доповнення
Національний банк України вчора, 1 квітня, встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,4228 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок.