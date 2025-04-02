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Курс валют на 2 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 6699 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3730 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,70-41,10 грн.

Курс валют на 2 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3730 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,60 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

  • у банках долар торгується за курсом 41,70-41,10 грн, а євро за 45,15-44,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,30 грн, а євро - за 44,80-45,05 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,25-41,29, грн/дол. та 44,50-44,53 грн/євро.

        НБУ скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів "з карти на карту"01.04.25, 22:00 • 12471 перегляд

        Доповнення

        Національний банк України вчора, 1 квітня, встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,4228 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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