Курс валют на 17 сентября: доллар и евро растут

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3591 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,35 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,00 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 46,20 грн, а продать за 45,66 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,79 грн, а евро - по 46,30-46,49 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,48-41,5 грн/долл. для доллара и 46,16-46,17 грн/евро для евро.

Напомним

ЕС готовится предоставить до 40 млрд евро новых кредитов Украине до конца года независимо от участия США после того, как план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Украине "провалился".