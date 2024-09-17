Курс валют на 17 вересня: долар та євро зростають
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3591 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки. Курс євро встановлено на рівні 46,00 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3591 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,35 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,00 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,20 у банках. Євро можна купити за 46,20 грн, а продати за 45,66 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,79 грн, а євро - за 46,30-46,49 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,48-41,5 грн/дол. для долара та 46,16-46,17 грн/євро для євро.
Нагадаємо
ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився".