Курс валют на 17 марта: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5098 грн/долл. Гривна укрепилась на 2 копейки. В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4%.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5098 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,22 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:
⦁ доллар можно купить за 41,85 грн, а продать за 41,30 грн в банках, а евро можно купить за 45,45 грн, а продать за 44,82 грн в банках;
⦁ в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 45,10-45,30 грн;
⦁ на межбанке курсы составляют соответственно 41,38-41,44 грн/долл. для доллара и 45,02-45,07 грн/евро для евро.
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Дополнение
В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, прогнозируется снижение инфляции до однозначного уровня в конце года.