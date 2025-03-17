Курс валют на 17 березня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5098 грн/дол. Гривня зміцнилася на 2 копійки. В лютому 2025 року інфляція прискорилася до 13,4%.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5098 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,50 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,22 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:
⦁ долар можна купити за 41,85 грн, а продати за 41,30 грн у банках, а євро можна купити за 45,45 грн, а продати за 44,82 грн у банках;
⦁ в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,50 грн, а євро - за 45,10-45,30 грн;
⦁ на міжбанку курси становлять відповідно 41,38-41,44 грн/дол. для долара та 45,02-45,07 грн/євро для євро.
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Доповнення
У лютому 2025 року інфляція прискорилася до 13,4% у річному вимірі, прогнозується зниження інфляції до однозначного рівня наприкінці року.