Інфляція в Україні досягла 13,4%: що буде з цінами до кінця року

У лютому 2025 року інфляція прискорилася до 13,4% у річному вимірі, прогнозується зниження інфляції до однозначного рівня наприкінці року, повідомили у НБУ, пише УНН.

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8% - вказали у Нацбанку з посиланням на дані Держстату.

Динаміка споживчої інфляції, як вказали у регуляторі, була близькою до траєкторії прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року.

Водночас базова інфляція зросла до 12,0% р/р і була дещо вищою, ніж очікувалося, через подальше зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці, зазначили у НБУ.

У найближчі місяці інфляція зростатиме через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці - повідомили у НБУ.

Однак, зазначили у Нацбанку, "завдяки заходам НБУ з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників інфляція", як очікується, має:

"повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі";

"знизитися до однознакового рівня наприкінці року";

надалі прямувати до цілі 5% на горизонті політики.

У січні цього року інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі - Держстат

Сирі продукти харчування подорожчали на 13,0%

У лютому зростання цін на сирі продукти в річному вимірі пришвидшилося. Так, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн - торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню пропозиції за рахунок імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Що з цінами на інші продукти

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7% р/р. Така динаміка пояснюється, як і раніше, подорожчанням продовольчої сировини, а також збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами дорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м'ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари незначно пришвидшили зростання до 4,4% р/р. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг також незначно пришвидшилися і становили 14,3% р/р. Порівняно з січнем зросла вартість послуг з охорони здоров’я, транспортних послуг, зв’язку, відпочинку та культури. Натомість повільніше дорожчали послуги з особистого догляду, страхові та фінансові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 18,1%

У лютому вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше підвищення виробничих витрат, а також коригування цін з огляду на посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією та ймовірний вплив очікуваного тестового впровадження Е-акцизу. Тиск з боку виробничих витрат зумовлював зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне становили 13,9%

У лютому зростання цін на пальне пришвидшилося порівняно з січнем, передусім унаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу. Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція на ринку АЗС та оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального.