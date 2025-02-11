У січні цього року інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі - Держстат

У січні 2025 року ціни у місячному вимірі зросли на 1,2%, що є мінімальним зростанням за останні 5 місяців. Тоді як у річному вимірі інфляція пришвидшилась з 12% у грудні 2024-го до 12,9% у січні 2025-го, оскільки у січні рік тому ціни зросли лише на 0,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики, пише УНН.

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Фактична інфляція дещо перевищила траєкторію, прогнозовану НБУ в січневому Інфляційному звіті.

Основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно-регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, а також податкові та регуляторні зміни.

Національний банк передбачав пришвидшення інфляції в перші місяці 2025 року на тлі низької бази порівняння минулого року під впливом як тимчасових чинників (зокрема обмеженої пропозиції продовольства через гірші минулорічні врожаї), так і фундаментальних (зокрема через збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці), - йдеться у повідомленні.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження в другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі 5% на горизонті політики.

Сповільненню інфляції сприятимуть:

посилення процентної політики НБУ та його заходи із підтримання стійкої ситуації на валютному ринку;

розширення пропозиції продовольчих товарів після надходження нового врожаю;

звуження фіскального дефіциту;

помірний зовнішній ціновий тиск.

Нагадаємо

НБУ прогнозує зниження інфляції до 8,4% у 2025 році та до 5% у 2026 році. Пік інфляції очікується у другому кварталі 2025 року, після чого почнеться її поступове сповільнення.