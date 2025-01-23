НБУ прогнозує сповільнення інфляції до 8,4% в цьому році

У 2025 році інфляція в Україні досягне піку у другому кварталі, проте, за прогнозами Національного банку, вже з середини року почне сповільнюватися. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.

Завдяки вичерпанню тимчасових чинників цінового тиску та заходам процентної й валютно-курсової політики НБУ інфляція сповільниться до 8,4% у 2025 році та до цілі 5% – у 2026 році, - сказав Пишний.

За його словами, вперші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

Свого піку інфляція сягне в II кварталі, але із середини року почне знижуватися.

Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі 5%. Цьому сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск, - додав він.

Нагадаємо

Національний банк України підвищив облікову ставку з 24 січня до 14,5%, що на 1% більше за попередню ставку.