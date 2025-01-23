НБУ прогнозирует замедление инфляции до 8,4% в этом году

В 2025 году инфляция в Украине достигнет пика во втором квартале, однако, по прогнозам Национального банка, уже с середины года начнет замедляться. Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.

Благодаря исчерпанию временных факторов ценового давления и мерам процентной и валютно-курсовой политики НБУ инфляция замедлится до 8,4% в 2025 году и до цели 5% - в 2026 году, - сказал Пышный.

По его словам, первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны производственных затрат бизнеса.

Своего пика инфляция достигнет во II квартале, но с середины года начнет снижаться.

Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году - до цели 5%. Этому будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление, - добавил он.

Напомним

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 24 января до 14,5%, что на 1% больше предыдущей ставки.