В январе этого года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении - Госстат
Киев • УНН
В январе 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в годовом измерении при росте цен на 1,2% в месяц. НБУ прогнозирует возвращение инфляции к снижению во второй половине года.
В январе 2025 года цены в месячном измерении выросли на 1,2%, что является минимальным ростом за последние 5 месяцев. Тогда как в годовом измерении инфляция ускорилась с 12% в декабре 2024-го до 12,9% в январе 2025-го, поскольку в январе год назад цены выросли лишь на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, пишет УНН.
Детали
Фактическая инфляция несколько превысила траекторию, прогнозируемую НБУ в январском Инфляционном отчете.
Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно-регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, а также налоговых и регуляторных изменений.
Национальный банк предусматривал ускорение инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения прошлого года под влиянием как временных факторов (в частности ограниченного предложения продовольствия из-за худших прошлогодних урожаев), так и фундаментальных (в частности из-за увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда),
В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели 5% на горизонте политики.
Замедлению инфляции будут способствовать:
- усиление процентной политики НБУ и его меры по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке;
- расширение предложения продовольственных товаров после поступления нового урожая;
- сужение фискального дефицита;
- умеренное внешнее ценовое давление.
Напомним
НБУ прогнозирует снижение инфляции до 8,4% в 2025 году и до 5% в 2026 году. Пик инфляции ожидается во втором квартале 2025 года, после чего начнется ее постепенное замедление.