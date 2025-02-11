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В январе этого года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении - Госстат

В январе этого года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении - Госстат

Киев  •  УНН

 • 5297 просмотра

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В январе 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в годовом измерении при росте цен на 1,2% в месяц. НБУ прогнозирует возвращение инфляции к снижению во второй половине года.

В январе 2025 года цены в месячном измерении выросли на 1,2%, что является минимальным ростом за последние 5 месяцев. Тогда как в годовом измерении инфляция ускорилась с 12% в декабре 2024-го до 12,9% в январе 2025-го, поскольку в январе год назад цены выросли лишь на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, пишет УНН.

Детали

Фактическая инфляция несколько превысила траекторию, прогнозируемую НБУ в январском Инфляционном отчете.

Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост  как административно-регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, а также налоговых и регуляторных изменений.

Национальный банк предусматривал ускорение инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения прошлого года под влиянием как временных факторов (в частности ограниченного предложения продовольствия из-за худших прошлогодних урожаев), так и фундаментальных (в частности из-за увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда),

- говорится в сообщении.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет стремиться к цели 5% на горизонте политики.

Замедлению инфляции будут способствовать:

  • усиление процентной политики НБУ и его меры по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке;
    • расширение предложения продовольственных товаров после поступления нового урожая;
      • сужение фискального дефицита;
        • умеренное внешнее ценовое давление.

          Напомним

          НБУ прогнозирует снижение инфляции до 8,4% в 2025 году и до 5% в 2026 году. Пик инфляции ожидается во втором квартале 2025 года, после чего начнется ее постепенное замедление.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          Экономикаполитика
          natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
          ukrainaУкраина

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