В январе этого года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении - Госстат

В январе 2025 года цены в месячном измерении выросли на 1,2%, что является минимальным ростом за последние 5 месяцев. Тогда как в годовом измерении инфляция ускорилась с 12% в декабре 2024-го до 12,9% в январе 2025-го, поскольку в январе год назад цены выросли лишь на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, пишет УНН.

Детали

Фактическая инфляция несколько превысила траекторию, прогнозируемую НБУ в январском Инфляционном отчете.

Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно-регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, а также налоговых и регуляторных изменений.

Национальный банк предусматривал ускорение инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения прошлого года под влиянием как временных факторов (в частности ограниченного предложения продовольствия из-за худших прошлогодних урожаев), так и фундаментальных (в частности из-за увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда),