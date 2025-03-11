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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Киев • УНН

 • 145360 просмотра

В феврале 2025 года годовая инфляция ускорилась до 13,4%, а базовая инфляция выросла до 12%. НБУ прогнозирует снижение инфляции до однозначного уровня в конце года.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, прогнозируется снижение инфляции до однозначного уровня в конце года, сообщили в НБУ, пишет УНН.

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,8%

- указали в Нацбанке с ссылкой на данные Госстата.

Динамика потребительской инфляции, как указали в регуляторе, была близка к траектории прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года.

В то же время базовая инфляция выросла до 12,0% г/г и была несколько выше, чем ожидалось, из-за дальнейшего роста затрат бизнеса, в частности на оплату труда, отметили в НБУ.

В ближайшие месяцы инфляция будет расти из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий на энергоснабжение и оплату труда

- сообщили в НБУ.

Однако, отметили в Нацбанке, "благодаря мерам НБУ по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов инфляция", как ожидается, должна:

  • "вернуться на траекторию замедления во втором полугодии";
    • "снизиться до однозначного уровня в конце года";
      • в дальнейшем стремиться к цели 5% на горизонте политики.

        В январе этого года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении - Госстат11.02.25, 22:56 • 70784 просмотра

        Сырые продукты питания подорожали на 13,0%

        В феврале рост цен на сырые продукты в годовом измерении ускорился. Так, быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. В то же время подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции.

        Что с ценами на другие продукты

        Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7% г/г. Такая динамика объясняется, как и ранее, подорожанием продовольственного сырья, а также увеличением затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молочные продукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в частности сыры, чай, кофе и шоколад.

        Цены на непродовольственные товары незначительно ускорили рост до 4,4% г/г. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

        Темпы роста стоимости услуг также незначительно ускорились и составили 14,3% г/г. По сравнению с январем возросла стоимость услуг здравоохранения, транспортных услуг, связи, отдыха и культуры. Напротив, медленнее дорожали услуги личного ухода, страховые и финансовые услуги.

        Административно-регулируемые цены выросли на 18,1%

        В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшего повышения производственных затрат, а также корректировки цен с учетом усиления мер борьбы с теневым предложением и вероятного влияния ожидаемого тестового внедрения Э-акциза. Давление со стороны производственных затрат обусловливало рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения продолжал сдерживать административную инфляцию.

        Темпы роста цен на топливо составили 13,9%

        В феврале рост цен на топливо ускорился по сравнению с январем, прежде всего в результате высоких темпов увеличения стоимости автогаза. В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция на рынке АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание топлива.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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