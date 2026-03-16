Курс валют на 16 марта: НБУ снизил официальную стоимость доллара и евро
Киев • УНН
Нацбанк установил курс доллара на уровне 44,14 грн, а евро снизился до 50,67 грн. Злотый стоит 11,87 грн.
По состоянию на понедельник, 16 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,14 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,16 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,71. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,1381 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6661 грн (-28 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8747 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,97-44,50 грн, евро по 50,50-51,47 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,05-44,10 грн/долл. и 50,48-50,52 грн/евро.
Напомним
Нацбанк предоставил финучреждениям 73,1 млн долл. и 52 млн евро для подкрепления касс. Меры приняты из-за захвата инкассаторских машин Ощадбанка за границей.
