Курс валют на 16 березня: НБУ знизив офіційну вартість долара та євро
Київ • УНН
Нацбанк встановив курс долара на рівні 44,14 грн, а євро знизився до 50,67 грн. Злотий коштує 11,87 грн.
Станом на понеділок, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,14 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 44,16 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,71. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,1381 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6661 грн (-28 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8747 грн. (-9 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 43,97-44,50 грн, євро за 50,50-51,47 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,05-44,10 грн/дол. та 50,48-50,52 грн/євро.
Нагадаємо
Нацбанк надав фінустановам 73,1 млн дол. та 52 млн євро для підкріплення кас. Заходи вжито через захоплення інкасаторських машин Ощадбанку за кордоном.
