Курс валют на 14 февраля: гривна снова падает
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7996 грн/долл., что на 13 копеек ниже предыдущего. Евро установлен на уровне 43,43 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,72-41,75 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,7996 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,43 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,10 грн, а продать за 41,60 грн в банках;
- Евро можно купить за 43,80 грн, а продать за 43,30 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,76-41,77 грн, а евро - по 43,60 - 43,80 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,72 - 41,75 грн/долл. для доллара и 43,38-43,40 грн/евро для евро.
Напомним
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что введенные в октябре 2024 года ограничения на карточные переводы привели к росту объемов переводов в Системе электронных платежей (СЭП) на 6,2 млрд грн, в то же время переводы по реквизитам карт сократились.