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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
07:18 • 16730 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
06:29 • 52656 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 128465 просмотра

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Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 134259 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 137399 просмотра

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13 февраля, 09:03 • 138241 просмотра

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Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

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12 февраля, 17:49 • 124652 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 14 февраля: гривна снова падает

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7996 грн/долл., что на 13 копеек ниже предыдущего. Евро установлен на уровне 43,43 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,72-41,75 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,7996 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,43 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 42,10 грн, а продать за 41,60 грн в банках;
  • Евро можно купить за 43,80 грн, а продать за 43,30 грн в банках;
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,76-41,77 грн, а евро - по 43,60 - 43,80 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,72 - 41,75 грн/долл. для доллара и 43,38-43,40 грн/евро для евро.

Напомним 

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что введенные в октябре 2024 года ограничения на карточные переводы привели к росту объемов переводов в Системе электронных платежей (СЭП) на 6,2 млрд грн, в то же время переводы по реквизитам карт сократились. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
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