Курс валют на 14 лютого: гривня знову падає

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,7996 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,43 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:

Долар можна купити за 42,10 грн, а продати за 41,60 грн у банках;

Євро можна купити за 43,80 грн, а продати за 43,30 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,76−41,77 грн, а євро — за 43,60 − 43,80 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,72 - 41,75 грн/дол. для долара та 43,38−43,40 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у Системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн, водночас перекази за реквізитами карток скоротилися.