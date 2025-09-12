Курс валют на 12 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3127 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,27 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,31 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

в банках доллар торгуется по курсу 41,54-41,02 грн, евро по 48,64-48,05 грн, злотый по 11,70-11,05 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,25-41,32 грн, евро - по 48,40-48,60 грн, злотый по 11,30-11,40 грн;

на межбанке курсы составляют 41,36-41,39 грн/долл. и 48,56-48,58 грн/евро.

Инфляция в августе замедлилась до 13,2%: что происходит с ценами на одежду и продукты

Дополнение

Первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что решение правительства о разрешении выезда мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет за границу пока не повлияло на ситуацию с рынком труда, ведь дефицит кадров хоть и уменьшился по сравнению с прошлым годом, однако остается значительным.