Курс валют на 12 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3127 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,31 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,27 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,31 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,54-41,02 грн, євро за 48,64-48,05 грн, злотий за 11,70-11,05 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,25-41,32 грн, євро - за 48,40-48,60 грн, злотий за 11,30-11,40 грн;

на міжбанку курси становлять 41,36-41,39 грн/дол. та 48,56-48,58 грн/євро.

Доповнення

Перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що рішення уряду на дозвіл виїзду чоловікам у віці від 18 до 22 років за кордон поки що не вплинуло на ситуацію з ринком праці, адже дефіцит кадрів хоч і зменшився порівняно з минулим роком, однак залишається значним.