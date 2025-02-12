Курс валют на 12 февраля: Нацбанк снизил курс гривны
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс 41,66 грн/долл и 43,01 грн/евро. Украина получит второй транш в 1,9 млрд евро из замороженных российских активов в апреле.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6696 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,66 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,01 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,40 грн в банках.
- Евро можно купить за 43,40 грн, а продать за 42,82 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,80-41,78 грн, а евро - по 43,30 - 43,50 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,72 - 41,75 грн/долл. для доллара и 43,12-43,14 грн/евро для евро.
Напомним
Польский министр по делам Европы Адам Шлапка заявил во вторник, что в апреле Украина получит второй транш средств из замороженных российских активов - на этот раз 1,9 млрд евро. Он также указал, что 16-й пакет санкций ЕС против России планируется ввести к третьей годовщине вторжения РФ.