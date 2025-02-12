Курс валют на 12 лютого: Нацбанк знизив курс гривні
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс 41,66 грн/дол та 43,01 грн/євро. Україна отримає другий транш у 1,9 млрд євро із заморожених російських активів у квітні.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,6696 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,66 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,01 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,95 грн, а продати за 41,40 грн у банках.
- Євро можна купити за 43,40 грн, а продати за 42,82 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,80−41,78 грн, а євро — за 43,30 − 43,50 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,72 - 41,75 грн/дол. для долара та 43,12−43,14 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Польський міністр у справах Європи Адам Шлапка заявив у вівторок, що в квітні Україна отримає другий транш коштів із заморожених російських активів - цього разу 1,9 млрд євро. Він також вказав, що 16-й пакет санкцій ЄС проти росії планується запровадити до третьої річниці вторгнення рф.