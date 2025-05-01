Курс валют на 1 мая: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,47 грн/долл. Также установлен курс евро на уровне 47,16 грн, а злотого – 11,03 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4706 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,16 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,03 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,20 грн, евро по 47,75-47,00 грн, злотый по 11,35-10,70 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,55-41,42 грн, евро - по 47,65-47,45 грн, злотый по 11,06-10,95 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,55-41,58 грн/долл. и 47,25-47,27 грн/евро.
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