Курс валют на 1 травня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня
04:00 • 63940 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 55749 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 86691 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 171165 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 204324 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 302335 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 131504 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 251741 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 174951 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 121157 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
5.6м/с
43%
750 мм
Популярнi новини

Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

30 квітня, 22:21 • 45281 перегляди

Нічна атака дронів на Одесу: стали відомі подробиці

30 квітня, 22:33 • 48843 перегляди

Інвестиційна Угода між Україною та США: Свириденко розповіла про основні положення документа

30 квітня, 23:12 • 44053 перегляди

пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі

30 квітня, 23:45 • 46262 перегляди

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

04:59 • 31758 перегляди
Публікації

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

04:00 • 63999 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 107606 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 150844 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 183597 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 302398 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 46696 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 53776 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 45473 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 96003 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 144400 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Курс валют на 1 травня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 5874 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,47 грн/дол. Також встановлено курс євро на рівні 47,16 грн, а злотого – 11,03 грн.

Курс валют на 1 травня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4706 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,16 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,03 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн, євро за 47,75-47,00 грн, злотий за 11,35-10,70 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,55-41,42 грн, євро - за 47,65-47,45 грн, злотий за 11,06-10,95 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,55-41,58 грн/дол. та 47,25-47,27 грн/євро.

        Україна готується до вступу в зону платежів у євро SEPA: що це дасть29.04.25, 17:13 • 9972 перегляди

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна
        Brent
        $60.74
        Bitcoin
        $94,912.10
        S&P 500
        $5,513.39
        Tesla
        $278.63
        Газ TTF
        $32.03
        Золото
        $3,243.89
        Ethereum
        $1,806.57