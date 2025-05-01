Курс валют на 1 травня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4706 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,16 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,03 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн, євро за 47,75-47,00 грн, злотий за 11,35-10,70 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,55-41,42 грн, євро - за 47,65-47,45 грн, злотий за 11,06-10,95 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,55-41,58 грн/дол. та 47,25-47,27 грн/євро.

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