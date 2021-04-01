Кулеба обратился к ОБСЕ с просьбой "внимательно следить" за действиями РФ

Цитата

“Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, который сейчас особенно важен. ОБСЕ будет пристально следить за действиями РФ”, — написал Кулеба.

Детали

Накануне министр обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на востоке нашей страны, последний выразил обеспокоенность в связи с обострением.



Стоит заметить, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 31 марта предложил обеспечить с 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициативу поддержала ОБСЕ, однако предложение не наишла поддержки со стороны российской делегации.



Контекст

В пятницу боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.



После этого Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



Уже на этой неделе лидеры “нормандии” провели разговор, но без Зеленского. По итогам Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от “выполнение согласованных в июле 2020 году в Контактной группе “Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня”.



Со своей стороны Меркель и Макрон призвали провести переговоры в “нормандском формате”.