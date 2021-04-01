Кулеба обратился к ОБСЕ с просьбой "внимательно следить" за действиями РФ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня доложил о ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельге Шмидт, призвал ОБСЕ “пристально следить” за действиями России. Об этом дипломат написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, который сейчас особенно важен. ОБСЕ будет пристально следить за действиями РФ”, — написал Кулеба.

Детали

Накануне министр обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на востоке нашей страны, последний выразил обеспокоенность в связи с обострением.

Стоит заметить, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 31 марта предложил обеспечить с 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициативу поддержала ОБСЕ, однако предложение не наишла поддержки со стороны российской делегации.

Контекст

В пятницу боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.

После этого Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Уже на этой неделе лидеры “нормандии” провели разговор, но без Зеленского. По итогам Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от “выполнение согласованных в июле 2020 году в Контактной группе “Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня”.

Со своей стороны Меркель и Макрон призвали провести переговоры в “нормандском формате”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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