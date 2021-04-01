Кулеба звернувся до ОБСЄ з проханням "пильно стежити" за діями РФ

Цитата

“Обговорив з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе. ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ”, — написав Кулеба.

Деталі

Напередодні міністр обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на сході нашої країни, останній висловив занепокоєння у зв’язку з загостренням.



Варто зауважити, що Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 31 березня запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Ініціативу підтримала ОБСЄ, однак пропозиція не знайшла підтримки з боку російської делагації.



Контекст

У п’ятницю бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, четверо бійців загинули та ще двох поранено.



Після цього Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.



Вже цього тижня лідери “нормандії” провели розмову, але без Зеленського. За підсумками Російська сторона звинуватила Україну у провокаціях та ескалації збройного протистояння у зоні ООС та у відмові від “виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи “Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню”.



Зі свого боку Меркель і Макрон закликали провести переговори в “нормандському форматі”.