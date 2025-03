Ракетный удар по Киеву: Кулеба призвал страны G7 ответить новыми санкциями против рф

Цитата

"Этот семилетний украинский ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не подорвала ее дом. Многие еще по Украине страдают. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против россии и большим количеством тяжелого вооружением для Украины. Больной империализм россии нужно победить ", – отметил Кулеба.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

