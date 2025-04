Ракетний удар по Києву: Кулеба закликав країни G7 відповісти новими санкціями проти рф

Цитата

"Ця семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато хто ще по Україні страждає. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти росії і більшою кількістю важкого озброєнням для України. Хворий імперіалізм росії потрібно перемогти", – зазначив Кулеба.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Нагадаємо