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Ракетний удар по Києву: Кулеба закликав країни G7 відповісти новими санкціями проти рф

Ракетний удар по Києву: Кулеба закликав країни G7 відповісти новими санкціями проти рф

Київ • УНН

 • 201103 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни "Великої сімки" (G7) на саміті відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву, інформує УНН.

Цитата

"Ця семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато хто ще по Україні страждає. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти росії і більшою кількістю важкого озброєнням для України. Хворий імперіалізм росії потрібно перемогти", – зазначив Кулеба.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удрау по житловому будинку Шевченківського району Києва. Віталій Кличко повідомив, що госпіталізували чотирьох людей, евакуювали – 25. Рятувальники проінформували про одного загиблого чоловіка.

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