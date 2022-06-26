Весь день могут работать по Киеву – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что сегодня российские оккупанты могут весь день бить по Киеву. По его словам, украинские защитники успешно отработали по вражеским штабам, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", – написал Арестович в Facebook.
Добавим
На вопрос пользовательницы соцсети "Что за особенный день у орков сегодня?", Арестович ответил: "Мы по их штабам успешно отработали".
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что госпитализировали четырех человек, эвакуировали – 25. Спасатели проинформировали об одном погибшем мужчине.