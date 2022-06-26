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13:44 • 28878 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44894 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46115 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23773 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57225 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59005 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весь день могут работать по Киеву – Арестович

Весь день могут работать по Киеву – Арестович

Киев • УНН

 • 150887 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что сегодня российские оккупанты могут весь день бить по Киеву. По его словам, украинские защитники успешно отработали по вражеским штабам, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", – написал Арестович в Facebook.

Добавим

На вопрос пользовательницы соцсети "Что за особенный день у орков сегодня?", Арестович ответил: "Мы по их штабам успешно отработали".

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что госпитализировали четырех человек, эвакуировали – 25. Спасатели проинформировали об одном погибшем мужчине.

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