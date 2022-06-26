Ракетний удар по житловому будинку в Києві: Кличко повідомив про чотирьох госпіталізованих

Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що одна з постраждалих має російський паспорт.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі госпіталізували чотирьох людей, евакуювали – 25, інформує УНН.
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"Загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – написав Кличко.
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