Ракетний удар по житловому будинку в Києві: Кличко повідомив про чотирьох госпіталізованих

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"Загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – написав Кличко.

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