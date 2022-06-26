Геращенко: з під-завалів будинку в Києві дістали жінку, вона – громадянка рф

Цитата

"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка росії. путін вбив її чоловіка і покалічив доньку", – написав Геращенко.

Додамо

Згодом радник глави МВС повідомив, що жінку дістали з-під завалів.

Нагадаємо

Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.