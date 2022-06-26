Геращенко: з під-завалів будинку в Києві дістали жінку, вона – громадянка рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва, куди вранці влучила ворожа ракета, дістали жінку. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що постраждала має російський паспорт, передає УНН.
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"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка росії. путін вбив її чоловіка і покалічив доньку", – написав Геращенко.
Додамо
Згодом радник глави МВС повідомив, що жінку дістали з-під завалів.
Нагадаємо
Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.