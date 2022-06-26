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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Геращенко: з під-завалів будинку в Києві дістали жінку, вона – громадянка рф

Геращенко: з під-завалів будинку в Києві дістали жінку, вона – громадянка рф

Київ • УНН

 • 328302 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва, куди вранці влучила ворожа ракета, дістали жінку. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що постраждала має російський паспорт, передає УНН.

Цитата

"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка росії. путін вбив її чоловіка і покалічив доньку", – написав Геращенко.

Додамо

Згодом радник глави МВС повідомив, що жінку дістали з-під завалів.

Нагадаємо

Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.

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