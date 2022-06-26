Геращенко: из под-завалов дома в Киеве достали женщину, она – гражданка рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда утром попала вражеская ракета, достали женщину. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у пострадавшей есть российский паспорт, передает УНН.
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"Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, – гражданка россии. путин убил ее мужа и покалечил дочь", – написал Геращенко.
Добавим
Позже советник главы МВД сообщил, что женщину достали из-под завалов.
Напомним
Спасатели сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб мужчина.