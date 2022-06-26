Ракетный удар по жилому дому в Киеве: Кличко сообщил о четырех госпитализированных

Спасатели сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб мужчина.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что одна из пострадавших имеет российский паспорт.
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе госпитализировали четырех человек, эвакуировали – 25, информирует УНН.
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"В общем из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. Госпитализировали всего четырех пострадавших. В том числе, семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а впоследствии спасли и ее маму", – написал Кличко.
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