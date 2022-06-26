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13:44 • 27318 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41743 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44277 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21923 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56387 просмотра

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Ракетный удар по жилому дому в Киеве: Кличко сообщил о четырех госпитализированных

Ракетный удар по жилому дому в Киеве: Кличко сообщил о четырех госпитализированных

Киев • УНН

 • 153195 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе госпитализировали четырех человек, эвакуировали – 25, информирует УНН.

Цитата

"В общем из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. Госпитализировали всего четырех пострадавших. В том числе, семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а впоследствии спасли и ее маму", – написал Кличко.

Напомним

Спасатели сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб мужчина.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что одна из пострадавших имеет российский паспорт.

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