Увесь день можуть працювати по Києву – Арестович

Цитата

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", – написав Арестович у Facebook.

Додамо

На запитання користувачки соцмережі "Що за особливий день у орків сьогодні?", Арестович відповів: "Ми по їхніх штабах успішно відпрацювали".

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Шевченківського району Києва. Віталій Кличко повідомив, що госпіталізували чотирьох людей, евакуювали – 25. Рятувальники проінформували про одного загиблого чоловіка.