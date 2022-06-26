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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Увесь день можуть працювати по Києву – Арестович

Увесь день можуть працювати по Києву – Арестович

Київ • УНН

 • 150888 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович попередив, що сьогодні російські окупанти можуть увесь день бити по Києву. За його словами, українські захисники успішно відпрацювали по ворожих штабах, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", – написав Арестович у Facebook.

Додамо

На запитання користувачки соцмережі "Що за особливий день у орків сьогодні?", Арестович відповів: "Ми по їхніх штабах успішно відпрацювали".

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Шевченківського району Києва. Віталій Кличко повідомив, що госпіталізували чотирьох людей, евакуювали – 25. Рятувальники проінформували про одного загиблого чоловіка.

Українські Національні Новини

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