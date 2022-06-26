Ракетный удар по жилому дому в Киеве: известно о пяти раненых – Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева ранения получили по меньшей мере пять человек, также сейчас известно об одном погибшем. Об этом журналистам сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует УНН со ссылкой на "Общественное".
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"Это уже второе попадание российской ракеты в жилищный комплекс в Шевченковском районе Киева. (...) Предварительно известно о пяти раненых людях. Об этом стало известно около 10-ти утра", – сказал Клименко.
Напомним
Спасатели сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб мужчина.