Ракетний удар по житловому будинку в Києві: відомо про п'ятьох поранених – Нацполіція

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"Це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва. (...) Попередньо відомо про п'ятьох поранених людей. Про це стало відомо близько 10-тої ранку", – сказав Клименко.

Нагадаємо

Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.