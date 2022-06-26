Ракетний удар по житловому будинку в Києві: відомо про п'ятьох поранених – Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва поранення дістало щонайменше п'ятеро людей, також наразі відомо про одного загиблого. Про це журналістам повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує УНН із посиланням на "Суспільне".
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"Це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва. (...) Попередньо відомо про п'ятьох поранених людей. Про це стало відомо близько 10-тої ранку", – сказав Клименко.
Нагадаємо
Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.