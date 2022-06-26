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Ракетний удар по житловому будинку в Києві: відомо про п'ятьох поранених – Нацполіція

Ракетний удар по житловому будинку в Києві: відомо про п'ятьох поранених – Нацполіція

Київ • УНН

 • 206563 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва  поранення дістало щонайменше п'ятеро людей, також наразі відомо про одного загиблого. Про це журналістам повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує УНН із посиланням на "Суспільне". 

Цитата

"Це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва. (...) Попередньо відомо про п'ятьох поранених людей. Про це стало відомо близько 10-тої ранку", – сказав Клименко.

Нагадаємо

Рятувальники повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.

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