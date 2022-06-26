Удары по Киеву: одна из российских ракет попала в детский сад
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Одна из российских ракет, которую оккупанты выпустили сегодня утром по Киеву, попала в частный детский сад в Шевченковском районе. Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.
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"Это детский сад, в который попала вторая ракета. Это очень серьезный военный объект: детская площадка... На месте удара - огромная воронка. Поскольку сегодня воскресенье и удар произошел в 6 утра, площадка пустая. На следующий день здесь играли бы десятки украинских детей. Им просто повезло!" - подчеркнул Геращенко.
Детали
В КГГА отметили, что во дворе частного детского сада повреждена водопроводная магистраль диаметром 200 мм в колодце и подводная магистраль на детский сад диаметром 100 мм. Утечка была оперативно локализована, детский сад временно остается без воды. Сейчас на месте работают аварийные службы Киевводоканала.
Напомним
Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.
Из-под завалов достали семилетнюю девочку и ее маму, которая имела российский паспорт.