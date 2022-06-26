Удари по Києву: одна з російських ракет влучила в дитячий садок

Цитата

"Це дитячий садок, в який влучила друга ракета. Це дуже серйозний військовий об'єкт: дитячий майданчик... На місці удару - величезна вирва. Оскільки сьогодні неділя і удар стався о 6-й ранку, майданчик порожній. Другого дня тут грали б десятки українських дітей. Їм просто пощастило!" - наголосив Геращенко.

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У КМДА зазначили, що у дворі приватного дитячого садочка пошкоджена водопровідна магістраль діаметром 200 мм в колодязі та підвідна магістраль на дитячий садок діаметром 100 мм. Витік було оперативно локалізовано, дитячий садок тимчасово залишається без води. Наразі на місці працюють аварійні служби Київводоканалу.

Нагадаємо

Близько 06:20 у неділю, 26 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. За інформацією Геращенка, ракета потрапила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів.

З-під завалів дістали семирічну дівчинку та її маму, яка має російський паспорт.