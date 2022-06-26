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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 18210 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 62334 перегляди

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Ракетний удар по Києву: з-під завалів будинку дістали семирічну дівчинку

Ракетний удар по Києву: з-під завалів будинку дістали семирічну дівчинку

Київ • УНН

 • 184945 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва, куди вранці влучила ворожа ракета, дістали семирічну дівчинку. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму", – написав Кличко.

Додамо

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що з-під завалів також дістали батька дівчинки. За його даними, чоловік не подає ознак життя.

Нагадаємо 

Сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі.

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