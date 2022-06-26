Ракетний удар по Києву: з-під завалів будинку дістали семирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва, куди вранці влучила ворожа ракета, дістали семирічну дівчинку. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму", – написав Кличко.
Додамо
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що з-під завалів також дістали батька дівчинки. За його даними, чоловік не подає ознак життя.
Нагадаємо
Сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі.