Ракетний удар по Києву: з-під завалів будинку дістали семирічну дівчинку

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"З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму", – написав Кличко.

Додамо

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що з-під завалів також дістали батька дівчинки. За його даними, чоловік не подає ознак життя.

Нагадаємо

Сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі.