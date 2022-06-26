Ракетный удар по Киеву: из-под завалов дома достали семилетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда утром попала вражеская ракета, достали семилетнюю девочку. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", – написал Кличко.
Добавим
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что из-под завалов также достали отца девочки. По его данным, мужчина не подает признаков жизни.
Напомним
Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе.