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13:44 • 27199 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41420 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44077 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21666 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56307 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58600 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ракетный удар по Киеву: из-под завалов дома достали семилетнюю девочку

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда утром попала вражеская ракета, достали семилетнюю девочку. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", – написал Кличко.

Добавим

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что из-под завалов также достали отца девочки. По его данным, мужчина не подает признаков жизни.

Напомним 

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе.

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