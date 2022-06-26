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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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шойгу приехал к российским военным, которые воюют в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. министр обороны рф сергей шойгу приехал проинспектировать российские войска, задействованные в  войне в Украине. Об этом сообщило министерство обороны рф в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили, на командных пунктах российских группировок шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях вооруженных сил рф на основных операционных направлениях.

Также шойгу вручил российским военнослужащим государственные награды – медали "Золотая звезда" героя российской федерации и ордена мужества.

На какой именно территории прошла встреча не уточняли.

Напомним 

По информации министра обороны россии сергея шойгу, общее количество пленных военнослужащих Украины якобы составляет около 6,5 тыс. человек. Также он заявил, что россия захватила 97% территории Луганской области, в том числе контролирует жилые кварталы города Северодонецк.

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