шойгу приїхав до російських військових, які воюють в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Міністр оборони рф сергій шойгу приїхав проінспектувати російські війська, задіяні у війні в Україні. Про це повідомило міністерство оборони рф у Telegram, інформує УНН.
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"міністр оборони російської федерації генерал армії сергій шойгу проінспектував російське угруповання військ (сил), задіяне у спеціальній військовій операції в Україні", - ідеться в повідомленні.
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Як зазначили, на командних пунктах російських угруповань шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної ситуації та дій збройних сил рф на основних операційних напрямках.
Також шойгу вручив російським військовослужбовцям державні нагороди – медалі "Золота зірка" героя російської федерації та ордену мужності.
На якій саме території відбулася зустріч не уточнювали.
Нагадаємо
За інформацією міністра оборони росії сергія шойгу, загальна кількість полонених військовослужбовців України нібито становить близько 6,5 тис. осіб. Також він заявив, нібито росія захопила 97% території Луганської області, зокрема контролює житлові квартали міста Сєвєродонецьк.