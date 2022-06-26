"Защитил рф от уничтожения": российских чиновников и артистов учат, как правильно хвалить путина – СБУ

Детали



Документ российских спецслужб имеет примечание "к неуклонному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его при рассылке секретными каналами связи в федеральные органы исполнительной власти рф. Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Им пользовались и на концерте в лужниках в марте, и на Экономическом форуме в петербурге в июне.

"Один из главных приказов фсб – хвалить путина. Ведь это он, якобы, "лично не допустил войну на территории россии, которую так хотел Запад, защитив россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях", - подчеркнул спикер Артем Дехтяренко.

В СБУ добавляют, чтобы убедить своих граждан, аналитики фсб приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций. Российские пропагандисты, чтобы снять с себя ответственность за обнищание россиян после 24 февраля, убеждают, что санкции – это не результат военной "спецоперации", а мировая эпидемия ненависти к россии и всему российскому.

К тому же важным пунктом фсб – является работа с молодой аудиторией. Например, блокировку Instagram спецслужбы называют полной победой российских властей и провалом Запада, ведь большинство россиян предпочитают российских "одноклассников".

"россия может продолжать лгать своим гражданам и рассказывать, "как у них все хорошо", но правда в том, что армия рф убивает мирных украинцев", - резюмировали в СБУ.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые сгенерировали оккупанты.