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"Захистив рф від знищення": російських чиновників та артистів вчать, як правильно хвалити путіна – СБУ

"Захистив рф від знищення": російських чиновників та артистів вчать, як правильно хвалити путіна – СБУ

Київ • УНН

 • 86118 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Служба безпеки України перехопила нові методички фсб рф, в яких російських чиновників, артистів та спортсменів вчать, як правильно хвалити путіна та коментувати війну в Україні, передає УНН.

Деталі

Документ російських спецслужб має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади рф. Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в лужніках у березні, і на Економічному форумі у петербурзі у червні.

"Один із головних наказів фсб – хвалити путіна. Адже це він, нібито, "особисто не допустив війну на території рф, яку так хотів Захід, захистив росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах", - наголосив речник Артем Дехтяренко.

В СБУ додають, щоб переконати своїх громадян, аналітики фсб наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора і перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій. Російські пропагандисти, щоб зняти з себе відповідальність за зубожіння росіян після 24 лютого, переконують, що санкції – це не результат військової "спецоперації", а світова епідемія ненависті до рф та всього російського.

До того ж важливим пунктом фсб – є робота з молодою аудиторією. Наприклад, блокування Instagram спецслужби називають повною перемогою російської влади і провалом Заходу, адже більшість росіян віддають перевагу російським "однокласнікам".

"росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, "як у них все добре", але правда в тому, що армія рф вбиває мирних українців", - резюмували у СБУ.

Нагадаємо 

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, які згенерували окупанти. 

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