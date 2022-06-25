Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували за 24 червня, передає УНН.
Деталі
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
1. Глава МЗС рф сергій лавров повідомив: “на початку Другої світової війни Гітлер зібрав під свої прапори більшість європейських країн для війни проти СРСР. Зараз же ЄС разом із НАТО збирають таку ж коаліцію для боротьби, а за великим рахунком — для війни з рф”. Це — дезінформація!
2. Начальник Центру управління обороною рф м.мізінцев заявив, що “ЗСУ розмістили РСЗВ на чумному цвинтарі Одеси, щоб викликати вогонь у відповідь та звинуватити росію у створенні біологічної небезпеки та руйнуванні поховань”. Це — фейк!
3. В мзс рф заявили: “країни НАТО, які проголосили себе „ядерним альянсом“, небезпечно балансують на межі прямого збройного конфлікту, однак зі сторони рф ніколи не звучало ядерних погроз, а підходи москви засновані винятково на стримуванні”. Це — маніпуляція!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Отримання української пенсії за кордоном: спростували найпоширеніші фейки.