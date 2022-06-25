Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. Глава МЗС рф сергій лавров повідомив: “на початку Другої світової війни Гітлер зібрав під свої прапори більшість європейських країн для війни проти СРСР. Зараз же ЄС разом із НАТО збирають таку ж коаліцію для боротьби, а за великим рахунком — для війни з рф”. Це — дезінформація!

2. Начальник Центру управління обороною рф м.мізінцев заявив, що “ЗСУ розмістили РСЗВ на чумному цвинтарі Одеси, щоб викликати вогонь у відповідь та звинуватити росію у створенні біологічної небезпеки та руйнуванні поховань”. Це — фейк!

3. В мзс рф заявили: “країни НАТО, які проголосили себе „ядерним альянсом“, небезпечно балансують на межі прямого збройного конфлікту, однак зі сторони рф ніколи не звучало ядерних погроз, а підходи москви засновані винятково на стримуванні”. Це — маніпуляція!

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