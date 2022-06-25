Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали за 24 июня, передает УНН.
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Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. Глава МИД рф сергей лавров сообщил: “на начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои флаги большинство европейских стран для войны против СССР. Сейчас же ЕС вместе с НАТО собирают такую же коалицию для борьбы, а по по большому счету — для войны с рф”. Это — дезинформация!
2. Начальник Центра управления обороной рф г. мизинцев заявил, что “ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище Одессы, чтобы вызвать огонь в ответ и обвинить россию в создании биологической опасности и разрушении захоронений”. Это —фейк!
3. В МИД рф заявили: “страны НАТО, провозгласившие себя „ядерным альянсом“, опасно балансируют на границе прямого вооруженного конфликта, однако из стороны рф никогда не звучало ядерных угроз, а подходы москвы основаны исключительно на сдерживании”. Это —манипуляция!
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